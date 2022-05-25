На Херсонщині окупанти хочуть вчинити ще один військовий злочин: деталі

Окупанти хочуть мобілізувати жителів Херсонської області на війну проти України

Російські окупанти мають намір піти на ще один військовий злочин та провести мобілізацію на тимчасово непідконтрольних територіях Херсонської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

За його інформацією, окупаційна адміністрація та російська армія продовжують намагатися змусити місцевих жителів співпрацювати з ними, зокрема для цих цілей вони намагатимуться провести мобілізацію українців у Херсонській області.

У ОК "Південь" нагадали, що такі дії заборонені Женевською конвенцією та розцінюються як військовий злочин.

Втім, у повідомленні наголошується, що росія вдавалася до подібної практики на окупованих до початку вторгнення територіях Донецької та Луганської областей, а тому є чимала ймовірність, що це буде зроблено і на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Херсоні колаборанти, які проголосили себе "владою", запровадили у місті "бівалютну зону". Тобто російський рубль там почав ходити поряд із гривнею.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відбувається у Херсоні після приходу російських військ та про те, як живеться людям у нових реаліях.