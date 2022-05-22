Жизнь в оккупации. Херсон: похищение людей, космические сумы за выезд и неадекватность "властей"

Не-тихий террор херсонцев продолжается

Херсонская область уже почти три месяца фактически находится под временной российской оккупацией, что весьма осложняет жизнь местных жителей. Ограничены свобода передвижения и выражения собственных мыслей, возможностей проводить массовые проукраинские собрания больше нет — вражеские солдаты с легкостью могут открыть огонь на поражение или похитить активистов прямо из дому.

"Телеграф" собрал свежую информацию о том, как сейчас устроена жизнь на Херсонщине — из открытых, а также личных источников.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Хочешь выехать? Плати!

Многие местные жители оставались на малой родине до последнего — надеясь на скорую контратаку ВСУ и, соответственно, деоккупацию региона. Однако сейчас ситуация на юге временно "буксует", пока наши воины ожидают новых поставок тяжелого западного вооружения. Тем не менее от украинцев из других областей уже можно услышать формулировки "предатели" и "коллаборанты" в сторону херсонцев. Последних, конечно же, такое отношение весьма задевает, ведь они все еще ждут украинских защитников.

Наши парни, к слову, пытаются оправдать надежды жителей Херсонщины и ежедневно сражаются за удерживание своих позиций, нанося удары по вражеским. Только за сутки 21 мая, по информации ОК "Юг", украинским военным удалось разбить контрольно-наблюдательный пункт оккупантов, из-за чего враги временно потеряли возможность управлять своими подразделениями на части территории области.

В эту же атаку россияне не досчитались модернизированного танка Т-72Б3, самоходной гаубицы "Мста-С", множества бронированной техники, а также двух мощных гранат — "Гиацинт" и "Пион". Стоит отметить, что хороший урон российским подразделениям ВСУ удается наносить ежедневно.

Разумеется, в таких условиях оккупанты лютуют, из-за чего ограничивают выезд на подконтрольную Украине территорию для местных жителей. Только недавно было зафиксирован факт обстрела колонны выезжающих из Херсонщины — есть погибшие и раненые. Однако даже после такого часть херсонцев все равно пытаются вырваться из оккупации. Правда, теперь россияне требуют за возможность выезда плату в 1000 долларов или больше. Но и даже тем, кто способен заплатить, следует быть осторожным — вражеские солдаты вполне способны открыть огонь "в спину".

А как же жить?

Нынешнее существование херсонцев тесно переплетается с новыми правилами от российских военных и насильно насаженной ими "власти". Представители последней, к слову, все никак не могут договориться между собой. Пока одни заявляют, что в планах нет никаких референдумов, другие предлагают путину включить Херсонскую область в состав рф.

"У них, к слову, у каждого свое. Сальдо заявляет, что будет общее экономическое пространство, но Херсон никуда присоединять не будут. Стремоусов периодически что-то другое вякает и опять пропадает. Какая же там биполярочка!" — делится эмоциями с "Телеграфом" одна из жительниц Херсона.

По ее словам, местные не спешат сотрудничать с россиянами — об этом свидетельствует даже отсутствие засилья различных распоряжений власти из-за невозможности набрать управленский аппарат.

Идешь такой в магазин в Херсоне, а тебе навстречу жженная техника

"Сюда пока завезли только ватников на митинги, работать не хочет никто. А руководителей по городам (Каховка, Геническ) находят среди уборщиц и сантехников. Но самое интересное то, что рассказывала знакомая из Каховки. Только наняли мужика и его сожительницу на какие-то должности, как спустя несколько дней они уже ходили и друг другу жаловались, мол, когда же "орки" уже уйдут из города, ведь "на**ывают по-черному", — рассказывает херсончанка.

Это, к слову, доказывают и недавние перехваты СБУ, которые подслушали коллаборантов из Херсонской области. Те, к слову, уже планируют отъезд в оккупированный Крым — из-за невозможности россиян что-либо изменить в захваченном регионе.

В самом же Херсоне последние несколько недель становится все более неспокойно. Наша собеседница, пытавшаяся последний месяц выбраться на подконтрольную Киеву территорию, пока оставила эту затею — из-за опасностей, которые поджидают в пути. Но и на месте тоже не слишком тихо.

"Целый день где-то на районе были слышны бахи, оккупантов приехало несметное количество, вероятно, ищут кого-то", — говорит она.

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Поиски неугодных

Россияне действительно недовольны тем, сколько в области осталось людей с проукраинской позицией. Некоторых выезжающих заставляют рассказывать о пройденных "курсах денацификации", а из других — выбивают признания в якобы корректировки огня для ВСУ. К категории последних относится Ирина Горобцова, о судьбе которой рассказала омбудсменка Людмила Денисова.

Похищенная Ирина Горобцова

Как оказалось, женщину похитили из собственного дома в ее же день рождения. Сейчас она находится в плену у оккупантов уже около недели, и, по имеющимся свидетельствам, ее пытают, надеясь получить нужные им сведенья и сломать дух.

Такое отношение Ирина получила только из-за несогласия с оккупацией своей малой родины и критикой военных действий российской власти.

"Пытки, похищения и убийства российскими боевиками мирного населения является ничем другим, как актом терроризма", — подчеркнула Денисова.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда оккупанты могут попытаться провести на Херсонщине референдумы и в чем важность выбранной ими даты.