Життя в окупації. Мелітополь: дешева черешня, "золотий" зв’язок та дивні вимоги на блокпостах

Вирощувати та продавати свіжі фрукти та овочі — важлива частина бізнес-структури регіону

В окупованому Мелітополі продають дешево не лише овочі, а й фрукти. Це пов’язано з тим, що вивезти товар фермери можуть тільки у бік Криму, але це пов’язано з низкою ризиків і труднощів. Тож знамениту мелітопольську черешню за місцем продають за рекордно низьку вартість.

За даними РІА "Мелітополь", за ягоду просять від 20 до 40 грн, тоді як в решті України ціна перевищує 100 грн. Пов’язано це насамперед із неможливістю вивезти врожай на продаж.

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Про те, що росія на окупованих територіях не дає фермерам працювати, повідомлялося вже не раз — процвітає мародерство сільгосптехніки і вивіз продуктів у рф.

Ціна на черешню в Мелітополі

Мелітополь знаходиться у Запорізькій області, коли фермери намагаються вивезти продукт — на блокпостах російські окупанти воліють відбирати й викидати, а не дати людям заробити.

Зазначимо, що згідно з джерелами "Телеграфа" у Криму — українські товари туди доходять, щоправда, везуть їх організовано фурами. Здебільшого з прилеглої Херсонщини. Огірки впали в ціні втричі в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року — за кіло просять 50 рублів. Це обурює місцевих торговців, витрати яких на вирощування овочів такі демпінгові ціни не покривають.

Особливе замовлення для російського солдата

Для тих, кому блокпости подолати все ж таки вдається, зокрема волонтерів, є інша небезпека. Окупанти використовують українців як посильних на безпечнішу територію, щоб вони купили потрібні їм товари. Один із пересікаючих блокпости розповів, що окупанти у Василівці просили привезти добрих пельменів та презервативи. Гроші дали, але відмовитись не можна — вимагають здачу, а пельмені довести замороженими. Солдат описує як брудних, смердючих та голодних, зазначаючи, що це набрані окупантами колаборанти з Донеччини.

Місто поза зоною дії мережі

У Мелітополі вже майже тиждень немає зв’язку українських операторів. Зв’язок глушать, змушуючи купувати російські сім-карти, які прив’язуються до паспортних даних. При цьому вартість дзвінків — непомірна. Після покупки залишається на рахунку близько 100 рублів — одна хвилина розмови з неокупованими територіями коштує 20. Додзвонитися можна через вайбер, але зв’язок не стабільний і постійно роз’єднує.

Раніше "Телеграф" писав, як живе в окупації Бердянськ, де росіяни мародерствують і що відбувається в Херсоні, де свята від окупантів відбуваються з привезеними дітьми.