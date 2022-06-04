Мародерство, скажені відсотки за "обнал" та спроби запровадження "рубльової зони": як українці виживають в окупації

Росіяни нав’язують мешканцям нестерпні умови

В Україні п’ята частина країни окупована російським ворогом. Захоплено частину Запорізької, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської областей.

Окупанти проводять на захоплених територіях вербування розвідників та диверсантів. Про це розповіли у Запорізькій ОВА. Як стало відомо — вони віддають перевагу мешканцям або колишнім мешканцям зайнятих областей, які розмовляють українською мовою.

Чому росії не виграти війну проти України?

Місцеве населення у Запорізькій області продовжують "кошмарити" — ворог мародерствує на території промислових підприємств і краде машини у Бердянську, Мелітопольському районі, Пологах. Також вони продовжують красти сільгосптехніку — останнім "здобутком" мародерів стали шість грунтообробних агрегатів. Загальна сума збитків становила 7,8 млн гривень.

У Мелітополі зв’язку українських операторів немає — додзвонитися можна лише з російських операторів, але й отримати картку — ще те завдання. Люди годинами стоять у черзі, а ціни сягають 1,5 тисячі. Але з цією карткою є проблеми — у соцмережі з неї практично не вийти, а додзвонитися можна кудись тільки з міста.

Виїхати до Запоріжжя стало також проблемою – окупанти вимагають "офіційного дозволу". Черги сягають шестисот машин.

На Харківщині у Борівській громаді розповіли про збільшення кількості російських військ. У багатьох громадах немає мобільного зв’язку та інтернету, місцями немає електрики, не працює банківська система – отримати пенсії та зарплати неможливо. Для переказу грошей з картки у готівку використовують систему конвертації. У Сватовому чи Старобільську, що на Луганщині, перевести в готівку кошти можна за відсоток — від 15 до 40% доведеться віддати.

Рубльовий тиск посилюється — готівку все частіше можна зняти лише в рублях за курсом 1:2, а на території окупованої громади з гривень можуть видати решту рублями.

Раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщині, згідно з картами бойових дій, вдалося звільнити частину території на північному сході регіону. У регіоні зростає партизанський опір — українські прапори та листівки проти окупантів дедалі частіше з’являються на вулицях області.