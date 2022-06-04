У Чорному морі помічені ракетні підводні човни, а на Херсонщині продовжуються бої

Окупанти отримують гідну відсіч і змушені тікати

Українські військовослужбовці на повну силу працюють над деокупацією території Херсонщини. І поки в Чорному морі спостерігається підозріла активність російських кораблів і навіть з’явився один із ракетних підводних човнів, наші воїни просуваються вглиб тимчасово окупованої області, завдаючи ворогові серйозних ударів.

Більше деталей щодо ситуації на південному відрізку фронту за останню добу повідомили у свіжому зведенні оперативного командування "Південь", передає "Телеграф".

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Попри спроби російських військових атакувати позиції ЗСУ вертольотам Ка-52, втрат серед наших захисників не зафіксовано. Чого не скажеш про ворожу армію. Відомо, що нашим відважним льотчикам на Су-25 вдалося завдати серйозних пошкоджень противнику, підрозділи якого базувалися поряд із селом Іванівка. Також авіаційні удари на собі відчули окупанти в районі Давидового Броду та Солдатського.

Стрілочками відзначено приблизне розташування Давидова Брода та Солдатського

Завдяки активному просуванню українців у глиб області в окремих населених пунктах знову з’являється стабільний український мобільний зв’язок.

Слід зазначити, що серед мирного населення Херсонщини зростає внутрішній опір. На вулицях обласного центру все частіше можна помітити українські прапори та мотиваційні оголошення, які українцям нагадують про важливість очікування ЗСУ, а ворожим солдатам — необхідність забратися звідси подалі.

Однак поки що росіяни не планують так просто здаватися, тому поблизу Херсона було помічено переміщення самохідних гармат "Піон".

Тим часом, заради відволікання уваги окупанти продовжують обстрілювати й інші південні області, зокрема з моря. Як повідомляють військові, до п’яти великих десантних кораблів і трьох ракетних приєднався ще й підводний човен. Саме з неї третього червня по території Миколаївської та Одеської областей запускалися ракети.

До речі, крилата ракета прилетіла на Одещину та вранці 4 червня. Як писав "Телеграф", у передмісті обласного центру було зафіксовано приліт, місцеві жителі чули гучний вибух.