ЗСУ просуваються до Херсона, росіяни на помсту гатять по Донбасу: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни намагаються зміцнитися на Донбасі і "тиснуть" на Сєвєродонецьк

На ранок п’ятниці, 3 червня, сотого дня повномасштабної війни з росією, найбільш "гарячими" ділянками фронту залишалися окремі населені пункти Донецької та Луганської областей, а також Херсонський напрямок. Окупанти намагалися просунутися від Ізюму до Слов’янська, поки українські захисники поступово просуваються до Херсона, успішно форсувавши річку Інгулець.

Більше подробиць про події на фронті разом зі свіжими картами боїв опублікували в американському Інституті вивчення війни, передає "Телеграф".

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Загальна карта боїв в Україні на ранок 3 червня

Активність боїв на Донбасі та крайній ділянці південного фронту не вщухає — окупантів намагаються відтіснити у всіх напрямках, проте їхня чисельна перевага часто відіграє свою роль. При цьому основні зусилля загарбників усе ще зосереджені на колишньому завданні від кривавого диктатора путіна — про вихід на адмінкордон Донеччини та Луганщини.

Донбас та Харківщина

Як відомо, частина Харківської області, як і раніше, залишається під контролем росіян. У районі Ізюма регулярно відбуваються спроби прориву у бік Слов’янська, проте поки що росіянам доводиться не менше зусиль докладати захисту та утримання своїх позицій. Особливо це стосується південно-східного напрямку від Ізюма.

Намагаючись помститися за свою неможливість щось зробити, ворог знову гатить по мирних містах. 2 червня активно обстрілювався Харків, а також північна частина області. Постраждали не лише частина обласного центру, а й населені пункти Михайлівка, Прудянка, Циркуни, Чугуїв тощо.

Активно обстрілювалися села Долгенько, Курулька, Вернопілля та Долина, щоб таким чином прикрити свої спроби знову просунутися до Слов’янська. Проте багато операцій окупантів усе ще безуспішні. Як, наприклад, спроби штурмувати ЗСУ поряд із населеними пунктами Студенки, Соснове, Ярова та Святогірськ.

Фахівці також повідомляють про можливі наміри російських військ захопити трасу Ізюм-Слов’янськ, щоб мати можливість контролювати пересування між Харківщиною та Донеччиною.

У більшості випадків ЗСУ успішно стримують поступ росіян — багато в чому тому, що більшість сил противника кинуто на бої за Сєвєродонецьк. На південь від Сєвєродонецька минулої доби окупанти намагалися атакувати поряд з Бобровим та Устинівкою, проте це успіхом не увінчалося.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки У відводі військ із Сєверодонецька жодної "зради" я не бачу Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука спеціально для "Телеграфа" проаналізував ситуацію на Донбасі

Херсонщина та Миколаївщина

Основні сили на південному напрямку російські підрозділи кидають на те, щоб утримати оборону тимчасово окупованих Херсонщини та частини Запорізької областей. Проте ЗСУ активно контратакують у регіоні, успішно форсуючи річку Інгулець. Українським захисникам вдалося майже впритул дістатися до займаної росіянами на півночі Херсонської області території — на відстань до 12 км. Вважається, що під контролем українців зараз знаходиться весь західний берег Інгульця, що дозволяє обстрілювати ворожі позиції зі зручного ракурсу.

Минулої доби поблизу Миколаєва наші військовослужбовці також зійшлися в непростому бою з підрозділами супротивника. До того ж росіяни активно обстрілювали Миколаївську область з повітря, намагаючись тиснути психологічно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Чорному морі знову виявилися десантні кораблі Чорноморського флоту рф. Їхня кількість значно зросла за останню добу, що може говорити про бажання росії створити нові провокації.

Також ми писали про те, що зараз відбувається на українсько-білоруському кордоні, де армія лукашенка готується до навчань.