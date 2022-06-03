Війна — день 100: ЗСУ звільняють Херсонщину та дають жару окупантам на Донбасі

Оперативно про головне за 3 червня

Повномасштабна війна в Україні триває 100 днів. ВСУ тримають оборону на Донбасі, а окупанти, зазнаючи тяжких втрат, намагаються захопити Сєвєродонецьк. Там українські захисники навіть застали загарбників зненацька, вдало провівши контратаку. А на Херсонщині наша армія крок за кроком звільняє рідну землю. Західні партнери дали чітку відповідь щодо використання ракетних систем залпового вогню HIMARS, які при надходженні на озброєння зможуть суттєво змінити ситуацію на фронті через свою далекобійність.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події України та світу за 3 червня, але більш оперативно отримувати інформацію читачі можуть у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Сума вже зафіксованих збитків навколишньому середовищу, завданих внаслідок агресії росії проти України, перевищує 200 млрд грн, повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скорочення доходів росії від продажу нафти неминуче.

Нагадаємо, інформацію про те, як минуло 31 травня, можна прочитати в нашому матеріалі: "Війна — день 97: росія всіма силами штурмує Луганщину, втрачаючи позиції на півдні України".

Новини за 1 червня доступні у публікації:"Війна — день 98: ЗСУ наступають на півдні України, але росіяни майже захопили руїни Сєверодонецька".

А інформація за 2 червня доступна у статті: "Війна — день 99: ЗСУ контратакують на Херсонщині, але окупанти тиснуть на Донбасі".