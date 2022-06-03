путін знову змінив головного по війні в Україні? Хто такий Геннадій Жидко і чому про нього заговорили

У ЗМІ з’явилася інформація, що керівник окупаційної армії змінився ще наприкінці травня

Через військові невдачі в Україні керівництво країни-окупанта активно змінює командирів. Лише у квітні на посаду командувача операцій в Україні призначили "сирійського м’ясника" Олександра Дворнікова, а вже на початку червня у ЗМІ просочилася інформація, що його на цій посаді змінив Геннадій Жидко.

За даними Conflict Intelligence Team (CIT), Жидко обійняв цю посаду ще 26 травня. Його попередник під час перебування на своєму посту намагався покращити координацію між наземними та авіаційними підрозділами окупаційної армії, але це йому не вдалося через фундаментальні проблеми російської армії.

Що стосується Жидка, то, за даними розслідувача CIT Руслана Левіна, він керував Східним військовим округом до листопада 2021 року, а потім був переведений на посаду заступника міністра оборони з військово-політичної роботи.

"Він, по суті, такий головний замполіт, головний політрук російської армії", — каже Левін.

За його словами, цей військовий округ вважається найбільш укомплектованим та боєздатним. При цьому, як і свій попередник, Жидко, має сирійський досвід, там він керував угрупуванням військ російської армії, але не всією операцією.

Про Рідко відомо, що він народився в селі Янгіабад (Узбекистан) 12 вересня 1965 року. В 1987 закінчив танкове училище в Ташкенті і потім пройшов шлях від командира взводу до командира дивізії.

З серпня 2007 року він керував 20-ю гвардійською мотострілецькою дивізією на Північному-Кавказі. Після цього обіймав посади заступника командувача у низці військових округів і у 2016 році отримав звання генерал-майора.

У 2018 році Жидко підвищили до генерал-лейтенанта і того ж року поставили керувати Східним військовим округом.

2020 року він отримав звання генерал-полковника, 2021 перейшов до міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про попередника Жидко Олександра Дворнікова.