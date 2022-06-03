Путин снова сменил главного по войне в Украине? Кто такой Геннадий Жидко и почему о нем заговорили

В СМИ появилась информация, что руководитель оккупационной армии сменился еще в конце мая

Из-за военных неудач в Украине руководство страны-оккупанта активно меняет командиров. Лишь в апреле на должность командующего операциями в Украине назначили "сирийского мясника" Александра Дворникова, а уже в начале июня в СМИ просочилась информация, что его на этом посту сменил Геннадий Жидко.

По данным Conflict Intelligence Team (CIT), Жидко занял эту должность еще 26 мая. Его предшественник во время нахождения на своем посту пытался улучшить координацию между наземными и авиационными подразделениями оккупационной армии, но это ему не удалось из-за фундаментальных проблем российской армии.

Что касается Жидко, то по данным расследователя CIT Руслана Левина, он руководил Восточным военным округом до ноября 2021 года, а затем был переведен на должность заместителя министра обороны по военно-политической работе.

"Он, по сути, таков главный замполит, главный политрук российской армии", — говорит Левин.

По его словам, этот военный округ считается наиболее укомплектованным и боеспособным. При этом, как и свой предшественник Жидко имеет сирийский опыт, там он руководил группировкой войск российской армии, но не всей операцией.

О Жидко известно то, что он родился в селе Янгиабад (Узбекистан) 12 сентября 1965 года. В 1987 году закончил танковое училище в Ташкенте и потом прошел путь от командира взвода до командира дивизии.

С августа 2007 года он руководил 20-й гвардейской мотострелковой дивизией на Северном-Кавказе. После этого занимал должности заместителя командующего в ряде военных округов и в 2016 году получил звание генерал-майора.

В 2018 году Жидко повысили до генерал-лейтенанта и в том же году поставили руководить Восточным военным округом.

В 2020 году он получил звание генерал-полковника, в 2021 перешел в министерство обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о предшественнике Жидко Александре Дворникове.