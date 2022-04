Олександр Дворніков: чим російський генерал небезпечний для України

Високопоставлений військовий рф не лише відзначився у Сирії, а й у Чеченській кампанії

Російську армію в атаці на Україну очолив генерал Олександр Дворніков, який командує військами ПВО (Південного військового округу) рф. Аналітики The Institute for the Study of War вивчили його кар’єру та досягнення та відзначили, чим загрожує його призначення Україні.

Важливий момент, на якому сконцентрувалися експерти, це те, чому обрали Дворнікова. Багато західних ЗМІ згадували його досвід у веденні війни у Сирії, але в Інституті вивчення війни вважають, що не специфічні якості генерала вплинули на таке призначення.

Кар’єра Дворнікова

Генерал народився 1961 року в Уссурійську. Закінчив військове училище і починав служити на Далекому Сході. На початку 90-х (91-94) служив у Німеччині. Зліт кар’єрними сходами не був примітним. Він брав участь у другій чеченській війні, служив начальником штабу та командиром мотострілецького полку у Північно-Кавказькому військовому окрузі. У відкритих джерелах зазначається, що він брав участь у штурмі Грозного.

З вересня 2015 року по липень 2016 року командував російськими військами в Сирії, а з вересня очолив ПВО. Дворніков найтитулованіший командувач серед голів військових округів — генерал армії. Він цим перевершує інших учасників вторгнення до України.

Сирійський досвід

Командувати російськими військами та обстрілювати громадянське населення в Сирії — не унікальний досвід для російських високопосадовців. Багато хто з командувачів в росії відслужили щонайменше одне відрядження в Сирі і — це відзначали інші експерти і раніше.

Аналітики звернули увагу на те, що Дворніков був першим командувачем у Сирії і створив життєздатну командну структуру для інтервенції росії. Його метою було поєднати всі сили під одним керівництвом.

Призначення на війну в Україну

Двірників добре знайомий з українським питанням, оскільки з 2016 року до початку повномасштабного вторгнення в 2022 він займався окупацією Донбасу. З початку військового вторгнення він керує наступом рф на Донбасі і південному напрямку, де сили росії просунулися найсильніше. Якби був призначений інший керівник, він би перейняв на себе більшу частину повноважень Дворнікова.

Чим небезпечний Дворників для України

Те, що Дворніков зробив у Сирії, він може провернути і в Україні щодо створення єдиного командного устрою. Розрізнені частини Західного, Східного та Центрального військових округів, пошарпані після зіткнень з українськими військовими, прибувають до нього. Він може поєднати їх із кадировцями та солдатами з ОРДЛО в єдину структуру.

Також у нього, ймовірно, більше розуміння ведення міської війни. Аналітики зазначають, що призначення Дворнікова не вирішує проблеми командування та логістики.

Раніше "Телеграф" писав, що через провали в Україні військ росії, у ФСБ почалися "чистки". Постраждав не лише керівник, а й ті офіцери 5 відділу, які готували інформацію для путіна.

Тим часом, оборона Маріуполя — нескореного міста на південному сході України — триває. Туди росія залишила значні сили, з’явилася інформація про хімічну атаку, але українські захисники продовжують триматися. Карта бойових дій на ранок 12 квітня показує зіткнення лінією фронту на сході та півдні України.