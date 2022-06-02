Війна — день 99: ЗСУ контратакують на Херсонщині, але окупанти тиснуть на Донбасі

Оперативно про головне за 2 червня

В Україні починається 99-й день з початку повномасштабного вторгнення російської армії. Запеклі бої продовжуються на Сході нашої країни, де окупанти сфокусували зусилля в районі Сєверодонецька та Лисичанська. Водночас українські захисники проводять успішний контрнаступ у районі Херсонської області. Хороші новини надійшли й від західних союзників, тому США затвердили новий пакет військової допомоги у розмірі 700 мільйонів доларів, а Німеччина пообіцяла передати ЗСУ новітні системи ППО.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 2 червня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 В одному з районів Харкова вночі чули вибухи, за даними місцевих телеграм-каналів жителі говорять про пожежу.

Нагадаємо, новини за 30 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 96: росіяни увійшли до Сєвєродонецька, а ЗСУ пішли у контрнаступ на півдні України".

А про те, що відбувалося 31 травня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 97: росія всіма силами штурмує Луганщину, втрачаючи позиції на півдні України".

Інформація за 1 червня доступна у матеріалі: "Війна — день 98: ЗСУ наступають на півдні України, але росіяни майже захопили руїни Сєверодонецька"