До Москви не дістане, але допоможе – які ракети отримає Україна до американських РСЗВ

Яка ракета може долетіти до Москви і чому Україна її не отримає

В останній день весни, 31 травня, стало відомо, що США передадуть Україні РСЗВ М270 і М142 HIMARS, щоправда, попередили, що дадуть лише оборонну зброю, тобто недальнобійної дії.

"Телеграф" розбирався, які ракети отримає Україна та як вони допоможуть на передовій.

Замість 300 км буде не більше 70

Як повідомляють американські ЗМІ, разом із системами М270 та М142 HIMARS Україна отримає до них боєприпаси М31 GMLRS дальністю в 40-43 милі або 64-70 км.

Боєприпас М31, який швидше за все отримає Україна, є реактивним снарядом з осколково-фугасною бойовою частиною, в якій розташовано 90 кг вибухової речовини. Боєприпас може летіти на дальність до 70 км і під час вибуху формує масу осколків, що робить його гарною зброєю проти живої сили противники та неброньованої чи легкоброньованої техніки.

Українці отримають боєприпас М31, можливо М30

Альтернативою могло б стати постачання боєприпасів М26 або М30, що являють собою реактивні снаряди касетного типу по 644 і 404 суббоєприпасів, за фактом протипіхотних мін, здатних накривати площу в 24 гектари при запуску 12 ракет з М270. Правда боєприпас М26 має меншу дальність дії, всього 45 км, проти 70 км у М30 і М31.

Однак на постачання подібних боєприпасів США не пішли, мабуть тому, що самі касетні боєприпаси заборонені до застосування з 2008 року, щоправда ні США, ні Україна, ні росія Конвенцію про їхню заборону так і не підписали.

Проте в цілому дальність ракет М31 перевищує всі аналогічні реактивні та ствольні артилерійські системи росії і дає ЗСУ перевагу в дальності ураження.

Комплекс ATACMS – чого чекала Україна

Хоча боєприпаси М31 і виявляться гарною допомогою ЗСУ, максимальна дальність стрілянини систем М142 HIMARS становить близько 300 км, що більш ніж удвічі перевищує дальність пуску 300-мм РСЗВ "Смерч" — 120 км.

На таку ж відстань — до 120 км, б’є і тактичний ракетний комплекс "Точка-У", який знаходиться на озброєнні ЗСУ і є головною далекобійною наземною зброєю української армії.

Ракетний комплекс ATACMS

Такої дальності 300 км М142 HIMARS досягає завдяки використанню ракети ATACMS, яка в залежності від модифікації може споряджатися касетними боєприпасами або фугасною бойовою частиною з дальністю польоту від 165 до 300 кілометрів.

Також важливою перевагою є те, що на відміну від звичайних боєприпасів до М270 та М142 HIMARS, ATACMS є керованою високоточною ракетою, остання модифікація якої потрапляє до кола діаметром 10-20 метрів.

Ракета PrSM – може досягти Москви

Втім, хоча точність останніх модифікацій ATACMS і висока, але по дальності вона не здатна досягти столиці Росії, на що так сподіваються в соцмережах, оскільки її дальність обмежена 300 км (при мінімальній дальності запуску із Сумської області в 450 км).

Впоратися з подібним завданням могла б ракета наземного базування PrSM (Precision Strike Missile), яка на випробуваннях восени 2021 року пролетіла 499 кілометрів, проте, за даними американських ЗМІ, перша партія подібних ракет надійде в армію США не раніше 2023 року.

РСЗВ М270 і М142 HIMARS є не єдиними зразками військової техніки, які отримає Україна, також про готовність передати ракети протиповітряної оборони IRIS-T заявили в Німеччині.