Німеччина все ж погодила відправку надважливої зброї Україні: що пришлють

Не всі країни готові відправляти Україні військову допомогу

Вже найближчим часом Україна отримає від Німеччини, яка раніше не поспішала передавати зброю Києву, ракети протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це у середу, 1 червня, під свого чергового виступу у Бундестазі заявив німецький канцлер Олаф Шольц. За його словами, рішення щодо поставки Україні найсучасніших систем протиповітряної оборони було прийнято на попередньому засіданні уряду, — пише DW.

"Уряд вирішив поставити системи IRIS-T. Це найсучасніша система протиповітряної оборони з тих, які має Німеччина. За допомогою цих систем Україна зможе захистити ціле велике місто. Крім систем ППО, Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти гаубиці, міномети та реактивну артилерію", — розповів канцлер.

Окрім того, стало відомо, що слідом за Германією, допомогу Україні у протистоянні ворогу планувала надіслати і Данія. Згідно з наявними відомостями, які оприлюднив телеканал SRF, уряд цієї країни хотів відправити Києву два десятки броньованих машин Piranha III швейцарського виробництва.

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Із відповідним проханням данці звернулися до офіційного Берна, проте отримали відмову. Швейцарія заявила, що проти того, аби її зброю поставляли до воюючих країн.

Варто наголосити, що пізніше у Міноборони ФРН виступили із заявою про те, що у резерві бундесверу немає обіцяних Україні ракет для системи ППО IRIS-T та радара до неї, тож їх постачання планують організувати безпосередньо від підприємства-виробника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Швейцарія — не єдина країна, котра відмовилася допомагати Україні та відправляти зброю для захисту від російського агресора. Таке рішення прийняв і Ізраїль, який заборонив Німеччині надсилати Києву протитанкові ракети Spike, аргументуючи відмову тим, що російські солдати будуть убиті їхньою зброєю, а росія у відповідь може "помститися" Ізраїлю в Сирії.