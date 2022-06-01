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Німеччина все ж погодила відправку надважливої зброї Україні: що пришлють

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Київ отримає нове потужне озброєння для протистояння ворогу
Київ отримає нове потужне озброєння для протистояння ворогу

Не всі країни готові відправляти Україні військову допомогу

Вже найближчим часом Україна отримає від Німеччини, яка раніше не поспішала передавати зброю Києву, ракети протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це у середу, 1 червня, під свого чергового виступу у Бундестазі заявив німецький канцлер Олаф Шольц. За його словами, рішення щодо поставки Україні найсучасніших систем протиповітряної оборони було прийнято на попередньому засіданні уряду, — пише DW.

"Уряд вирішив поставити системи IRIS-T. Це найсучасніша система протиповітряної оборони з тих, які має Німеччина. За допомогою цих систем Україна зможе захистити ціле велике місто. Крім систем ППО, Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти гаубиці, міномети та реактивну артилерію", — розповів канцлер.

Окрім того, стало відомо, що слідом за Германією, допомогу Україні у протистоянні ворогу планувала надіслати і Данія. Згідно з наявними відомостями, які оприлюднив телеканал SRF, уряд цієї країни хотів відправити Києву два десятки броньованих машин Piranha III швейцарського виробництва.

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Із відповідним проханням данці звернулися до офіційного Берна, проте отримали відмову. Швейцарія заявила, що проти того, аби її зброю поставляли до воюючих країн.

Варто наголосити, що пізніше у Міноборони ФРН виступили із заявою про те, що у резерві бундесверу немає обіцяних Україні ракет для системи ППО IRIS-T та радара до неї, тож їх постачання планують організувати безпосередньо від підприємства-виробника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Швейцарія — не єдина країна, котра відмовилася допомагати Україні та відправляти зброю для захисту від російського агресора. Таке рішення прийняв і Ізраїль, який заборонив Німеччині надсилати Києву протитанкові ракети Spike, аргументуючи відмову тим, що російські солдати будуть убиті їхньою зброєю, а росія у відповідь може "помститися" Ізраїлю в Сирії.

Теги:
#Україна #Німеччина #Зброя #Війна