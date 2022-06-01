Впливають дві сили: Арестович пояснив, чому Німеччина не поспішає з постачанням зброї Україні

Прості жителі Німеччини ставляться негативно до невизначеності свого уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває у ситуації, коли на нього діють одразу дві політичні сили, одна з яких виступає за збільшення допомоги Україні, а інша намагається зберегти відносини з росією.

Як розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з правозахисником Марком Фейгіним, нині Шольц зайняв позицію "маятника" і не може визначитися, який бік йому зайняти.

Арестович вважає, що саме з цим пов’язано те, що канцлер ФРН не поспішає з постачанням важкого озброєння Україні, натомість вважає за краще виділяти фінансову допомогу.

"Але гроші не воюють, ось у чому справа. Воюють тільки зброя та техніка. Але зброї немає, бо на Шольца діють дві суперечливі сили", — сказав він.

За його словами, одна з цих сил вимагає, щоб Німеччина "впряглася на повну", щоб зупинити російського диктатора володимира путіна, а друга ж намагається апелювати до усталених економічних зв’язків з росією і вимагає зайняти збалансовану позицію.

При цьому, Арестович вважає, що найпростіші німці до такої невизначеності глави їхнього уряду ставляться несхвально. Втім, і Шольца, за його словами, зараз піклують не так політичні рейтинги, як персональні внутрішні сумніви.

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Як повідомлялося раніше, Німеччина домовилася з Грецією про постачання їй бойових машин Marder. У відповідь Афіни мають передати Україні свої БМП-1.

Водночас журналісти німецьких ЗМІ зауважили, що у травні військова допомога Україні з боку їхнього уряду впала до мінімального рівня.