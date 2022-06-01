Греція готова надати Україні бронетехніку, але не просто так

Афіни та Берлін погодили угоду про постачання БМП-1 в Україну

Греція офіційно підтвердила передачу потреб України бронетехніки радянського зразка. Йдеться про броньовані машини піхоти БМП-1, які Афіни отримали 1994 року.

Про це поінформувала пресслужба Міністерства оборони Греції за підсумками переговорів прем’єра країни Кіріакоса Міцотакіса із канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Зазначається, що техніка не буде передана просто так. Замість БМП-1 Німеччина зобов’язалася поставити до Греції броньовані машини Marder.

"Деталі будуть врегульовані найближчим часом між Міністерством національної оборони та Федеральним міністерством оборони Німеччини, щоб угода була реалізована якнайшвидше", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві не уточнили, скільки машин буде передано Україні таким чином.

За даними з відкритих джерел, у розпорядженні грецької армії є близько 190 БМП-1.

За даними західних ЗМІ, Німеччина може передати Греції близько сотні "Мардерів".

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Як повідомлялося раніше, інші європейські країни також оголосили про рішення допомогти Україні зі зброєю. Зокрема, Словаччина 30 травня оголосила про рішення передати 8 САУ Zuzana-2, того ж дня з подібною заявою виступили і в Чехії. Хоча офіційно список техніки не озвучувався, але в ЗМІ припустили, що йтиметься про танки, БМП, артилерію і можливо навіть гелікоптери.