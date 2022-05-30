Словаччина передасть Україні нову потужну артилерію: чим вона особлива

Дальність дії озброєння — до 40 кілометрів

Словаччина планує передати Україні вісім сучасних гармат-гаубиць САУ Zuzana-2 із калібром у 155 міліметри.

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Вказану інформацію у понеділок, 30 травня, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Най, наголосивши, що українські військові вже вчаться поводитись із такими гаубицями, — пише Defence 24.

За його словами, вже найближчим часом Київ отримає чергову поставку із 8 надпотужними гарматами.

Також зазначається, що виробництво САУ Zuzana на базі чехословацьких самохідних гармат-гаубиць Dana розпочалося у Словачинні у 1990-х роках. Проте нова версія установки, котра вперше прибула до країни у липні 2021 року, на відміну від своєї попередниці, має гармату із калібром у 155 міліметрів та значно довший ствол. Саме завдяки цьому дальність вогню збільшилася в кілька разів.

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Також відомо, що гаубиці такого типу мають дальність дії 40 кілометрів. Вони оснащені автозарядженням, а також можливістю ведення вогню таким чином, щоб кілька ракет могли влучити у противника одночасно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки переважна більшість країни допомагають Україні у боротьбі з противником, надаючи сучасну потужну зброю для ведення бою, Ізраїль не дозволив Німеччини передати Києву протитанкові ракети Spike. Зокрема, представник Міноборони Амір Ешель під час візиту до США висловив занепокоєння щодо того, що російські солдати будуть убиті їхньою зброєю.