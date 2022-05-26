Ізраїль заборонив Німеччині постачати протитанкову зброю Україні — ЗМІ

ПТРК Spike виробляються в Німеччині за ліцензією та без схвалення Ізраїлю не можуть бути передані третій стороні

Ізраїль не дозволив за запитом США та Німеччини передати Україні протитанкові ракети Spike.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на американських та ізраїльських чиновників.

Зокрема, зазначається, що представник Міноборони Ізраїлю Амір Ешель під час візиту до США зустрівся із заступником голови Пентагону Коліном Калем, де вони обговорили питання подальшої співпраці в галузі безпеки.

Видання пише, що Каль розповів представнику Ізраїлю про роботу США із союзниками щодо постачання зброї в Україну. Також він запитав, чи дозволить Ізраїль Німеччині передати протитанкові комплекси Spike на потреби ЗСУ, на що Ешель відповів негативно, наголосивши, що його країна постачатиме Україні лише не летальну допомогу.

Зазначається, що Ешель висловив занепокоєння з приводу того, що російські солдати будуть убиті їхньою зброєю, а росія у відповідь "помститься" Ізраїлю в Сирії.

Також у матеріалі йдеться, що завдяки зусиллям США Ізраїль зайняв більш проукраїнську позицію, ніж це було до війни, але до постачання зброї не дійшло.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення росії Ізраїль відхиляв прохання про надання Україні зброї, проте після того, як на початку травня глава російського МЗС Сергій Лаврів відзначився антисемітськими висловлюваннями, там порушили питання про перегляд своєї позиції.