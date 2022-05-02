"У сім'ї не без виродка": лавров вляпався у антисемітський скандал, порівнявши Зеленського з Гітлером (відео)

Ізраїль відповідними заявами обурений

міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров вкотре відзначився, вляпавшись у антисемітський скандал, адже публічно порівняв президента України Володимира Зеленського із Адольфом Гітлером.

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Про це він заявив у понеділок, 2 травня, під час свого чергового інтерв’ю для італійської телекомпанії "Медіасет", відзначивши, що в українському президентові тече ізраїльська кров, як і у беззаперечному лідері так званої "нацистської партії" Гітлері.

"Він (Зеленський – ред. редакцією) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", — сказав лавров.

Скандальна заява лаврова

Своєю чергою в Ізраїлі вже встигли відреагувати на скандальну заяву лаврова. Зокрема глава Міністерства закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід написав, що висловлювання російського представника є грубої історичною помилкою:

"Висловлювання міністра закордонних справ рф лаврова не лише непробачні та обурливі — вони також є жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачення самих євреїв у антисемітизмі — це найнижчий рівень расизму щодо євреїв", — йдеться в тексті його публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час свого чергового інтерв'ю глава мзс рф сергій лавров лавров вразив усіх цинічним висловлюванням щодо "сльозливої сцени", назвавши пропозицію української сторони проводити переговори в розбомбленому армією рф Маріуполі "театральним жестом".