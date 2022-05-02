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"В семье не без урода": лавров вляпался в антисемитский скандал, сравнив Зеленского с Гитлером (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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сергей лавров Новость обновлена 02 мая 2022, 12:49
сергей лавров

Израиль возмущен соответствующими заявлениями

министр иностранных дел российской федерации сергей Ллавров в очередной раз отличился, вляпавшись в антисемитский скандал, ведь публично сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером.

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Об этом он заявил в понедельник, 2 мая, во время своего очередного интервью для итальянской телекомпании "Медиассет", отметив, что в украинском президенте течет израильская кровь, как и в безоговорочном лидере так называемой "нацистской партии" Гитлере.

"Он (Зеленский – ред. редакцией) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но Гитлер тоже имел еврейскую кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", — сказал лавров.

Скандальное заявление лаврова

В свою очередь в Израиле уже успели отреагировать на скандальное заявление лаврова. В частности глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид написал, что высказывания российского представителя являются грубой исторической ошибкой:

"Высказывания министра иностранных дел россии лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинения самих евреев в антисемитизме — это самый низкий уровень расизма в отношении евреев", — говорится в тексте его публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время своего очередного интервью глава мид россии сергей лавров лавров поразил всех циничным высказыванием относительно "слезливой сцены", назвав предложение украинской стороны проводить переговоры в разбомбленном армией россии Мариуполе "театральным жестом".

Теги:
#МИД России #Заявление #Сергей Лавров #Гитлер #Владимир Зеленский
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