Израиль запретил Германии поставлять противотанковое оружие Украине — СМИ

ПТРК Spike производятся в Германии по лицензии и без одобрения Израиля не могут быть переданы третьей стороне

Израиль не позволил по запросу США и Германии передать Украине противотанковые ракеты Spike.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

В частности отмечается, что представитель Минобороны Израиля Амир Эшель во время визита в США встретился с заместителем главы Пентагона Колином Калем, где они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области безопасности.

Издание пишет, что Каль рассказал представителю Израиля о работе США с союзниками относительно поставок оружия в Украину. Также он спросил, разрешит ли Израиль Германии передать противотанковые комплексы Spike на нужды ВСУ, на что Эшель ответил отрицательно, подчеркнув, что его страна будет поставлять Украине только не летальную помощь.

Отмечается, что Эшель выразил беспокойство по поводу того, что российские солдаты будут убиты их оружием, а россия в ответ "отомстит" Израилю в Сирии.

Также в материале говорится, что благодаря усилиям США Израиль занял более проукраинскую позицию, чем это было до войны, но до поставок оружия дело не дошло.

Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения россии Израиль отклонял просьбы о предоставлении Украине оружия, однако после того, как в начале мая глава российского МИД сергей лавров отметился антисемитскими высказываниями, там подняли вопрос о пересмотре своей позиции.