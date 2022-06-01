Греция готова дать Украине бронетехнику, но не просто так

Афины и Берлин согласовали сделку о поставках БМП-1 в Украину

Греция официально подтвердила передачу на нужды Украины бронетехники советского образца. Речь идет о бронированных машинах пехоты БМП-1, которые Афины получили в 1994 году.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны Греции по итогам переговоров премьера страны Кириакоса Мицотакиса с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Отмечается, что техника не будет передана просто так. Вместо БМП-1 Германия обязалась поставить в Грецию бронированные машины Marder.

"Детали будут урегулированы в ближайшее время между Министерством национальной обороны и Федеральным министерством обороны Германии, чтобы соглашение было реализовано как можно скорее", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве не уточнили, сколько машин будут переданы Украине таким образом.

Согласно данным из открытых источников, в распоряжении греческой армии есть около 190 БМП-1.

По данным западных СМИ Германия может передать Греции около сотни "Мардеров".

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Как сообщалось ранее, другие европейские страны тоже объявили о решении помочь Украине с оружием. В частности Словакия 30 мая объявила о решении передать 8 САУ Zuzana-2, в тот же день с подобным заявлением выступили и в Чехии. Хоть официально список техники не озвучивался, но в СМИ предположили, что речь будет идти о танках, БМП, артиллерии и возможно даже вертолетах.