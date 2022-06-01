Влияют две силы: Арестович объяснил, почему Германия не спешит с поставками оружия Украине

Простые жители Германии относятся негативно к неопределенности своего правительсва

Канцлер Германии Олаф Шольц находится в ситуации, когда на него действуют сразу две политические силы, одна из которых выступает за увеличение помощи Украине, а другая пытается сохранить отношения с россией.

Как рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным, в настоящее время Шольц занял позицию "маятника" и не может определиться, какую сторону ему занять.

Арестович считает, что именно с этим связано то, что канцлер ФРГ не спешит с поставками тяжелого вооружения Украине, вместо этого предпочитая выделять финансовую помощь.

"Но деньги не воюют, вот в чем дело. Воюют только оружие и техника. Но оружия нет, потому что на Шольца действуют две противоречивые силы", — сказал он.

По его словам, одна из этих сил требует, чтобы Германия "впряглась по полной" чтобы остановить российского диктатора владимира путина, а вторая же пытается апеллировать к устоявшимся экономическим связям с россией и требует занять сбалансированную позицию.

При этом, Арестович считает, что простые немцы к таковой неопределенности главы их правительства относятся неодобрительно. Впрочем, и Шольца, по его словам, в настоящее время заботят не столько политический рейтинг, как персональные внутренние разногласия.

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Как сообщалось ранее, Германия договорилась с Грецией о поставках ей боевых машин Marder. В ответ Афины должны передать Украине свои БМП-1.

Вместе с тем журналисты немецких СМИ заметили, что в мае военная помощь Украине со стороны их правительства упала до минимального уровня.