Эстония отчитала Макрона и Шольца за звонок путину, а Германия ответила на упреки из-за оружия

Ждать выполнения каких-либо обещаний со стороны россии эстонские политики уже не видят смысла

Французскому президенту Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу "прилетел" ворох критики со стороны эстонского правительства за недавний звонок российскому диктатору путину. По мнению главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, с помощью такого поведения часть Европы помогают россии "проложить путь новому насилию".

Слова политика передает местное издание ERR, сообщает "Телеграф".

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Михкельсон говорит, что понимает, насколько резок по отношению к представителям дружественных к Эстонии стран, однако его не устраивает "постоянная легитимизация" человека, начавшего масштабную войну в Украине.

"Неужели Париж и Берлин ничего не научились из прошлого? — интересуется чиновник. — Зачем искать поводы для затягивания военной помощи Украине, и почему они считают, что путинская Россия, ведущая войну на уничтожение против одного из великих народов Европы, сдержит какие-либо обещания?"

Также Марко Михкельсон подчеркнул, что для преодоления любых проблем, в том числе и кризиса продовольствия, нужно помогать Украине, а не пытаться договориться с диктатором. Это, по его словам, намного логичнее, нежели не сражаться против рф, пытающейся сломать мировой порядок.

"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и поскорее съездить в Украину", — добавил политик.

Следует отметить, что Германия и Франция уже не впервые попадают в скандалы, что касаются войны в Украине. К примеру, издание Welt выпустило свежее расследование о том, что Берлин лишь на словах шлет военную помощь для ВСУ.

Интересно, что буквально через несколько часов появилось заявление немецкого вице-канцлера Роберта Габека, который отверг такие обвинения. Как передает DW, задержки в поставках оружия заключаются исключительно в необходимости изначально научить украинских военных правильному использованию отдельных видов оружия. Среди прочего чиновником было названы 155-миллиметровые гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Габек уверен, что Германия делает более чем достаточно для Украины, однако понимают, что от страны "справедливо ожидают многого". Среди причин последнего он отметил и "слишком некритичные" отношения с рф до полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, как мировое общество в целом помогает Украине с поставками вооружения для борьбы против рф. Также вы можете ознакомиться с актуальной информацией о происходящем на фронте благодаря свежим картам боев.