Німеччина звела підтримку України до мінімуму та майже не дає зброї – Welt

До кінця травня Україна отримала лише від Берліна лише міни

За три місяці повномасштабної війни з росією Україна не отримала від Німеччини серйозного озброєння. При цьому німецький канцлер Олаф Шольц робить гучні заяви щодо підтримки Києва та підготовки поставок зброї для ЗСУ.

Докладніше ситуацію досліджували журналісти Welt, передає "Телеграф".

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Видання проаналізувало документи, що потрапили до них. Ті стверджують, що з кінця березня Німеччина так і не передала Україні серйозного озброєння. При тому, що політики регулярно обговорюють необхідність відправлення танків та броньованих машин, все, що отримали ЗСУ – це протитанкові міни (3000 штук) та спеціалізовані протитанкові міни спрямованої дії (1600 штук). Також у квітні були надіслані різні комплектуючі для автоматів, вибухівки, кулеметів, а також радіоприймачі.

В Україні для Welt відмовилися від прямого коментування ситуації, пославшись на те, що інформація про будь-які постачання, їх обсяг і напрям, куди вони будуть доставлені, — засекречена.

Існує ймовірність, що путін непрямий, але загрожує Олафу Шольцу. Про це свідчить і його риторика під час останньої їхньої телефонної бесіди, де путін підкреслив — подальше постачання озброєння "небезпечне", це може "продовжити дестабілізувати ситуацію в Україні".

Журналісти стверджують, що нещодавно від Шольца прозвучало розпорядження ділитися з Україною важкою зброєю лише разом із іншими партнерами по НАТО.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, нібито Німеччині заборонили допомагати українській армії зброєю ізраїльські політики. З'явилася інформація про блокування постачання протитанкових ракет.

Також ми розповідали, як Шольц переконував усіх про відсутність проблем із постачанням озброєння для України. Нещодавно від нього прозвучало, що у Києві "обрали", що саме хочуть отримати від німецьких партнерів.