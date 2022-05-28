Безпрецедентне для Німеччини рішення: Шольц різко висловився щодо постачання зброї Україні

Шольц виступає за безпрецедентний для Німеччини крок

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який останнім часом використовує дедалі жорсткішу проукраїнську риторику щодо розв’язаної росією проти України війни, виступив з історичною для ФРН заявою про відправку німецької зброї прямо до зони бойових дій в Україні.

Про це Шольц заявив на Німецькому католицькому з’їзді у Штутгарті, пише видання Der Spiegel.

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Під час свого виступу Шольц заяви, що для нього "цілком ясно: путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна".

Саме тому, наголосив канцлер ФРН, запроваджено жорсткі санкції проти росії, а також гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій — те, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", — додав федеральний канцлер.

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Шольц також підкреслив, що його позиція з цього приводу зрозуміла: "Ми вирішили допомогти жертвам цієї агресивної війни, щоб несправедливість не перемогла право, щоб груба сила не взяла гору як засіб політики".

Як повідомлялося, 22 травня Олаф Шольц заявив, що Німеччина незабаром передасть Україні летальну зброю із узгодженого українською стороною списку.