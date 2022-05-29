Естонія відчитала Макрона та Шольца за дзвінок путіну, а Німеччина відповіла на закиди щодо зброї

Чекати на виконання будь-яких обіцянок з боку рф естонські політики вже не бачать сенсу

Французькому президентові Еммануелю Макрону і німецькому канцлеру Олафу Шольцу "прилетів" купа критики з боку естонського уряду за недавній дзвінок російському диктатору путіну. На думку голови комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марка Міхкельсона, такими діями частина Європи допомагає росії "прокласти шлях новому насильству".

Слова політика передає місцеве видання ERR, повідомляє " Телеграф".

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Міхкельсон каже, що розуміє, наскільки різкий по відношенню до представників дружніх до Естонії країн, проте його не влаштовує "постійна легітимізація" людини, яка почала масштабну війну в Україні.

"Невже Париж і Берлін нічому не навчилися з минулого? — цікавиться чиновник. — Навіщо шукати приводи для затягування військової допомоги Україні, і чому вони вважають, що путінська росія, яка веде війну проти одного із великих народів Європи, стримає будь-які обіцянки?"

Також Марко Міхкельсон наголосив, що для подолання будь-яких проблем, зокрема й кризи продовольства, слід допомагати Україні, а не намагатися домовитись із диктатором. Це, за його словами, набагато логічніше, ніж не боротися проти росії, яка намагається зламати світовий порядок.

"Макрон і Шольц могли б повісити трубку і якнайшвидше з’їздити в Україну", — додав політик.

Слід зазначити, що Німеччина та Франція вже не вперше потрапляють у скандали щодо війни в Україні. Наприклад, нещодавно видання Welt випустило нове розслідування про те, що Берлін лише словами шле військову допомогу для ЗСУ.

Цікаво, що буквально за кілька годин з’явилася заява німецького віцеканцлера Роберта Габека, який відкинув такі звинувачення. Як передає DW, затримки у постачанні зброї полягають виключно в необхідності спочатку навчити українських військових правильному використанню окремих видів зброї. Серед іншого чиновником було названо 155-міліметрові гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Габек переконаний, що Німеччина робить більш ніж достатньо для України, проте розуміють, що від них "справедливо очікують багато". Серед причин останнього він зазначив і "надто некритичні" відносини з росією до повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, як світове суспільство загалом допомагає Україні з постачанням озброєння для боротьби проти рф. Також ви можете ознайомитися з актуальною інформацією про події на фронті завдяки свіжим картам боїв.