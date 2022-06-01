У США "ясно дали зрозуміти", яку зброю не передаватимуть Україні

Посол США при ООН пояснила, що йдеться про ракети далекого радіусу дії

У США повідомили, що ще з першого дня вторгнення росії в Україну "дали зрозуміти", що поставлятимуть українським захисникам лише оборонну зброю.

Про це розповіла представник США при ООН Лінда Томас-Грінфільд під час пресконференції, коли їй поставили питання про постачання систем РСЗВ далекої дії.

"Ми не надаємо жодного виду озброєнь, яке б дозволило українцям атакувати росію з території України", — сказала вона.

Також вона додала, що президент США Джо Байден "ясно дав зрозуміти", що його країна не збирається стати стороною у війні, але підтримає всі зусилля українців у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив про те, що Україна не отримає РСЗВ, здатні вражати цілі на території Росії. Однак після того, як його заява розлетілася по ЗМІ в Білому домі уточнили, що його слова стосувалися постачання тактичних ракет, здатних вражати цілі на відстані 300 кілометрів, але це не виключає постачання ракет ближчого радіусу дії (до 70 км). Для запуску і тих та інших в армії США використовуються універсальні пускові установки MLRS, тому не виключено, що через це і виникла плутанина.