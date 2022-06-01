В США "ясно дали понять", какое оружие не будут передавать Украине

Посол США при ООН объяснила, что речь идет о ракетах дальнего радиуса действия

В США сообщили, что еще с первого дня вторжения россии в Украину "дали понять", что будут поставлять украинским защитникам лишь оборонительное оружие.

Об этом рассказала представитель США при ООН Линда Томас-Гринфильд во время пресс-конференции, когда ей задали вопрос о поставках систем РСЗО дальнего действия.

"Мы не предоставляем ни одного вида вооружений, которое позволило бы украинцам атаковать россию с территории Украины", — сказала она.

Также она добавила, что президент США Джо Байден "ясно дал понять", что его страна не собирается становиться стороной в войне, но поддержит все усилия украинцев в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, ранее Байден заявил о том, что Украина не получит РСЗО, способные поражать цели на территории россии. Однако после того, как его заявление разлетелось по СМИ в Белом доме уточнили, что его слова касались поставок тактических ракет, способных поражать цели на расстоянии в 300 километров, но это не исключает поставок ракет более близкого радиуса действия (до 70 км). Для запуска и тех и других в армии США используются универсальные пусковые установки MLRS, а потому не исключено, что из-за этого и возникла путаница.