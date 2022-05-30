США не дадут Украине ракетные системы, которые могут достать до россии: заявление Байдена

Американские СМИ сообщали о РСЗО Himars, однако Белый дом эту информацию не подтвердил

На 95-й день войны в Украине стало известно, что США не будут отправлять украинским военнослужащим ракетные системы большой дальности, которые могут достать территории россии.

Как передает National Post, об этом в понедельник, 30 мая, заявил президент США Джо Байден.

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Байден выступил с таким заявлением после того, как в некоторых американских СМИ появилась информация о том, что Белый дом готовится отправить Украине ракетные системы большой дальности. В частности, об этом написали издания New York Times и CNN, отметив, что о соответствующем решении будет объявлено на следующей неделе.

Американские журналисты со ссылкой на источники сообщали, что Киев может получить установки Himars, куда можно установить тактические ракеты, бьющие на 300-500 километров. Однако президент США Джо Байден эту информацию опроверг.

New York Times сообщило, что Украина получит РСЗО Himars

Также СМИ сообщали, что в Украину могут отправить установку M31 GMLRS, которая бьет на расстояние более 70 километров. США имеют около 42 тысячи боеприпасов к этим установкам. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на официальных лиц США. Информацию по этому поводу Джо Байден пока не подтвердил.

При этом собеседник из администрации заявил журналистам New York Times, что системы, которые США планирует поставить Киеву, "не позволяют Украине нанести удар вглубь территории россии". Это был главный критерий отбора.

Вышеуказанное можно резюмировать таким образом, что ракетные системы США в Украину таки отправят, но, скорее всего, они будут не дальнобойными.

Напомним, что вопрос поставки Украине вооружения — один из самых острых. Германии Израиль запретил поставлять противотанковое оружие в Украину, а между тем "подарки" от Франции уже активно применяются нашими военными.