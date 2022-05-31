США определились с передачей ракетных систем Украине: подробности

РСЗО, которые планируют передать Украине, смогут попадать в цели за 70 километров

Соединенные Штаты Америки таки предоставят Украине ракетные системы залпового огня — новое вооружение сможет поражать цели на расстоянии более 64 километров.

Как передает The Wall Street Journal, администрация американского президента Джо Байдена уже приняла решение по этому поводу. Как сообщили чиновники США, Украине планируют передать управляемую ракетную систему, которая поможет в достижении планов, о которых Украина говорила на прошлой неделе.

Оперативно о главном читайте в нашем Telegram

Отмечается, что реактивная система залпового огня, которую США планируют отправить Украине, имеет примерно вдвое большую дальность действия, чем гаубицы M777, показавшие отличную работу на Донбассе. Их американская сторона передала Украине в предыдущем пакете помощи.

В американских СМИ шла речь, что в Украину могут отправить установку M31 GMLRS, которая бьет на расстояние около 70 километров. США имеют около 42 тысячи боеприпасов к этим установкам.

Читайте также: Категория Украина Соглашения заключены: в Минобороны успокаивают по поводу поставок оружия Украине В Минобороны Украины знают, когда будет поставляться нужное ВСУ оружие

Стоит отметить, что днем ранее американский президент Джо Байден заявил, что Украина не получит РСЗО, которые способны поражать цели на территории России. После этого в Вашингтоне уточнили, что речь об установках бьющих на расстояние до 500 километров. Однако США предоставят украинским военным другие системы залпового огня, которые будут иметь меньшую дальность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заявление Байдена о непредоставлении Украине РСЗО большой дальности порадовало российские власти. В Кремле американского президента "похвалили", но путем дерзких угроз.