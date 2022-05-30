У путина отреагировали на решение Байдена по ракетам для Украины: намекнули, что США "повезло"

Российский политик заявил, что Кремль ответил бы, если бы США дали Украине мощные РСЗО

Заместитель председателя российского Совбеза дмитрий медведев назвал разумным решение США об отказе от предоставления Украине ракетных систем залпового огня большой дальности. По словам российского политика, в противном случае Москве пришлось бы отвечать на угрозу.

Соответствующая публикация в понедельник, 30 мая, появилась в Telegram-канале бывшего президента страны-агрессора после заявления Джозефа Байдена, опровергшего информацию о том, что Украина получит реактивные системы, которые смогут достать до рф.

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Медведев в своей якобы "похвале" для Байдена умудрился пригрозить США.

"Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы россии выполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо…", — написал заместитель председателя Совбеза рф.

Реакция медведева на решение Байдена по поставке оружия Украине

Напомним, ВСУ уже применяют на передовой мощное оружие от Франции — САУ Caesar украинские военные овладели крайне быстро и уже бьют ими российскую армию.

Ранее "Телеграф" сообщал, ВСУ добились успехов на фронтах, разбив российских оккупантов в Николаевке Херсонской области. Это привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил российской федерации.