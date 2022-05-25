Укр

ВСУ уже применяют на передовой мощное оружие от Франции: Залужный показал фото

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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САУ "Caesar"
САУ "Caesar"

Украина получила от Франции мощное оружие. Оно уже на передовой

Французские САУ "Caesar" уже поступили на вооружение ВСУ и отправились на передовую.

Об этом проинформировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем телеграм-канале.

"Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2-3 часа", — написал он.

Залужный рассказал, что артиллерийские установки нового поколения способны с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 20 километров от линии фронта. Это позволяет ей наносить удары по артиллерии противника, его командным пунктам и резервам, что снижает наступательный потенциал оккупантов.

Колесное шасси САУ "Caesar" позволяет им быть мобильными и вести маневренную войну по принципу "огонь-маневр-огонь". Установки способны производить до 5 выстрелов в минуту с высокой кучностью стрельбы, а также наводиться на цель в автоматическом режиме.

Как сообщалось ранее, о том, что Франция передаст Украине САУ "Caesar" стало известно 22 апреля из выступления президента страны Эммануэля Макрона. Тогда он отметил, что Франция передает ВСУ широкий спектр оборудования.

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#Украина #Франция #САУ #Валерий Залужный