ВСУ добились успехов на одном из главных направлений: свежая карта боев в Украине
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Украинским военным удалось разбить оккупантов в Николаевке, после чего россияне были вынуждены отступить
В понедельник, 30 мая, британская разведка показала актуальную ситуацию на украинских фронтах. За последние сутки Силам обороны Украины удалось добиться успехов в Херсонской области, однако они несколько потеряли позиции в Луганской области.
Свежую карту боевых действий опубликовало Министерство обороны Великобритании в собственном Twitter-аккаунте. Судя по новым данным, линия фронта изменилась несущественно, ведь украинские воины удерживают позиции и контратакуют противника.
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Стоит отметить, что украинские военные провели ряд контратак на севере Херсонской области, что дало результат — удалось разбить оккупантов в Николаевке, после чего они вынуждены были отступить.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Северском направлении не утихают артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов. Были обстреляны пограничные населенные пункты, в частности, Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области и Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.
На Харьковском направлении активных боевых действий вражеской армии зафиксировано не было, однако оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.
На Славянском направлении россияне перегруппировываются, чтобы возобновить наступление в направлениях Изюм-Барвинково и Изюм-Славянск. Была попытка оккупантов штурмовать село Курулька, однако они понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
На Донецком направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.
На Северодонецком направлении противник штурмует Северодонецк, Тошковку и Устиновку, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.
На Южнобужском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.
В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 30 мая российские оккупанты вошли на окраины Северодонецка, последнего крупного города, подконтрольного Украине в Луганской области. Зафиксированы первые жертвы гражданского населения.