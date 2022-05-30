ВСУ добились успехов на одном из главных направлений: свежая карта боев в Украине

Украинским военным удалось разбить оккупантов в Николаевке, после чего россияне были вынуждены отступить

В понедельник, 30 мая, британская разведка показала актуальную ситуацию на украинских фронтах. За последние сутки Силам обороны Украины удалось добиться успехов в Херсонской области, однако они несколько потеряли позиции в Луганской области.

Свежую карту боевых действий опубликовало Министерство обороны Великобритании в собственном Twitter-аккаунте. Судя по новым данным, линия фронта изменилась несущественно, ведь украинские воины удерживают позиции и контратакуют противника.

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Стоит отметить, что украинские военные провели ряд контратак на севере Херсонской области, что дало результат — удалось разбить оккупантов в Николаевке, после чего они вынуждены были отступить.

Карта боев в Украине 30 мая

Карта боев в Украине 29 мая

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Северском направлении не утихают артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов. Были обстреляны пограничные населенные пункты, в частности, Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области и Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении активных боевых действий вражеской армии зафиксировано не было, однако оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении россияне перегруппировываются, чтобы возобновить наступление в направлениях Изюм-Барвинково и Изюм-Славянск. Была попытка оккупантов штурмовать село Курулька, однако они понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

На Северодонецком направлении противник штурмует Северодонецк, Тошковку и Устиновку, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Южнобужском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Николаевка на карте Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 30 мая российские оккупанты вошли на окраины Северодонецка, последнего крупного города, подконтрольного Украине в Луганской области. Зафиксированы первые жертвы гражданского населения.