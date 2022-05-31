В США уточнили слова Байдена по РСЗО для Украины: детали

Слова американского президента касались только ракет дальнего действия

После заявлений президента США Джо Байдена о том, что Украина не получит РСЗО, способные поражать цели на территории россии, в Вашингтоне уточнили, что другие системы залпового огня все равно будут переданы.

Об этом сообщил бывший посол США в россии Майкл Макфол в своем Твиттер.

"Уточняющие комментарии от администрации президента Джо Байдена обнадеживающие", — написал он.

По его словам, в Белом доме уточнили, что Украина может получить партии высокоточных ракет, но не те, которые могут наносить удары вглубь российской территории.

Тем временем The Washington Post пишет, что окончательное решение по поставкам РСЗО в Украину еще не принято, но слова Байдена касались лишь тактической ракетной системы, способной поражать цели на расстоянии в 300-500 километров. В то же время США все еще не исключают передачи установок, которые могут вести огонь на расстояние до 70 километров.

Впрочем, даже в этой комплектации эти РСЗО имеют в два раза больший радиус поражения, чем артиллерийские системы, которые используются украинской армией.

Стоит отметить, что в россии очень быстро отреагировали на первое заявление Байдена. Так заместитель главы российского Совбеза дмитрий медведев заявил, что в случае передачи таких систем, армия россии нанесла бы удары по "центрам принятия решений", часть из которых "находятся совсем не в Киеве".