У США уточнили слова Байдена щодо РСЗВ для України: деталі

Слова американського президента стосувалися лише ракет дальньої дії

Після заяв президента США Джо Байдена про те, що Україна не отримає РСЗВ, які здатні вражати цілі на території Росії, у Вашингтоні уточнили, що інші системи залпового вогню все одно будуть передані.

Про це повідомив колишній посол США в росії Майкл Макфол у своєму Твіттері.

"Уточнювальні коментарі від адміністрації президента Джо Байдена обнадійливі", — написав він.

За його словами, у Білому домі уточнили, що Україна може отримати партії високоточних ракет, але не ті, що можуть завдавати ударів углиб російської території.

Тим часом The Washington Post пише, що остаточного рішення щодо постачання РСЗВ в Україну ще не прийнято, але слова Байдена стосувалися лише тактичної ракетної системи, здатної вражати цілі на відстані 300-500 кілометрів. Водночас США все ще не виключають передачі установок, які можуть вести вогонь на відстань до 70 кілометрів.

Втім, навіть у цій комплектації ці РСЗВ мають у два рази більший радіус поразки, ніж артилерійські системи, що використовуються українською армією.

Варто зазначити, що у росії дуже швидко відреагували на першу заяву Байдена. Так заступник голови російського Радбезу дмитро медведєв заявив, що у разі передачі таких систем, армія рф завдала б ударів по "центрам прийняття рішень", частина з яких "перебувають зовсім не в Києві".