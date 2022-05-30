У путіна відреагували на рішення Байдена щодо ракет для України: натякнули, що США "пощастило"

Російський політик заявив, що Кремль відповів би, якби США дали Україні потужні РСЗВ

Заступник голови російського Радбезу дмитро медведєв назвав розумним рішення США щодо відмови від надання Україні ракетних систем залпового вогню великої дальності. За словами російського політика, у протилежному випадку Москві довелося б відповідати на загрозу.

Відповідна публікація у понеділок, 30 травня, з'явилася у Telegram-каналі колишнього президента країни-агресора після заяви Джозефа Байдена, який спростував інформацію про те, що Україна отримає реактивні системи, які зможуть дістати до рф.

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Медвєдєв у своїй нібито "похвалі" для Байдена примудрився пригрозити США.

"Інакше при атаці на наші міста Збройні сили Росії виконали б свою погрозу і завдали ударів по центрах прийняття цих злочинних рішень. Частина з них зовсім не в Києві. Що далі, пояснювати не треба…", — написав заступник голови Радбезу рф.

Реакція медведєва на рішення Байдена щодо постачання зброї Україні

Нагадаємо, ЗСУ вже застосовують на передовій потужну зброю від Франції — САУ "Caesar" українські військові опанували вкрай швидко і вже б'ють ними російську армію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, ЗСУ досягли успіхів на фронтах, розбивши російських окупантів у Миколаївці Херсонської області. Це призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації.