ЗСУ досягли успіхів на одному з головних напрямків: свіжа карта боїв в Україні

Українським військовим вдалося розбити окупантів у Миколаївці, після чого росіяни були змушені відступити

У понеділок, 30 травня, британська розвідка показала актуальну ситуацію на українських фронтах. За останню добу Силам оборони України вдалося досягнути успіхів у Херсонській області, однак дещо втратити позиції на Луганщині.

Свіжу мапу бойових дій опублікувало Міністерство оборони Великої Британії у власному Twitter-акаунті. Судячи з нових даних, лінія фронту змінилася несуттєво, адже українські воїни утримують позиції та контратакують противника.

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Варто зазначити, що українські військові провели низку контратак на півночі Херсонської області і це дало результат — вдалося розбити окупантів у Миколаївці, після чого вони змушені були відступити.

Карта боїв в Україні 30 травня

Карта боїв в Україні 29 травня

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Сіверському напрямку не вщухають артилерійські обстріли з боку російських окупантів. Було обстріляно прикордонні населені пункти, зокрема, Бояро-Лежачі та Манухівку Сумської області і Янжулівку та Каменську Слободу Чернігівської області.

На Харківському напрямку активних бойових дій ворожої армії зафіксовано не було, однак окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку росіяни перегруповуються, щоб поновити наступ у напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ. Була спроба окупантів штурмувати село Курулька, однак зазнали втрат і відішли на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник штурмує Сєвєродонецьк, Тошківку та Устинівку, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації.

Миколаївка на карті України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зранку 30 травня російські окупанти увійшли на околиці Сєвєродонецька, останнього великого міста, підконтрольного Україні в Луганській області. Зафіксовано перші жертви серед цивільного населення.