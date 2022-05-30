Росіяни просунулися у Сєвєродонецьку, є жертви

Вже вбито щонайменше двох мирних жителів

На ранок понеділка, 30 травня, російські окупанти увійшли на околиці Сєвєродонецька, останнього великого міста, підконтрольного Україні в Луганській області. Зафіксовано перші жертви серед цивільного населення.

Про це розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни увійшли на північно-східні та південно-східні околиці міста.

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Наразі відомо, що вже щонайменше двох людей убили, а ще п’ять постраждали.

Для кращого розуміння ситуації ми показали на карті напряму штурму Сєвєродонецька російськими військовими:

Сєвєродонецьк на карті бойових дій 30.05.2022

Навіщо росіянам Сєвєродонецьк?

Окупанти вже кілька тижнів витратили на спроби оточити і захопити Сєвєродонецьк, — спочатку їхньою метою був Слов’янськ і Краматорськ, проте на тому напрямі успіхів не було, і довелося стримати амбіції.

Росіяни втратили невиправдано багато людей у битві за Донбас, але їм потрібен Сєвєродонецьк, щоб можна було похвалитися хоч якимись успіхами в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", судячи з карт бойових дій українські військові ефективно вибивають окупантів на півдні України.