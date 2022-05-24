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росія втратила тисячі військових, але продовжує атаки на Сєвєродонецьк: Арестович назвав п’ять причин

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Олексій Арестович пояснив небажання росіян відмовитися від штурму Сєвєродонецька Новина оновлена 24 травня 2022, 07:43
Олексій Арестович пояснив небажання росіян відмовитися від штурму Сєвєродонецька

Окупанти не можуть дозволити собі витрачати стільки сил на кожне місто

Російські військові тривалий час намагалися захопити Слов’янськ, але не досягли успіхів, через що вирішили "взяти" мету поменше, — Сєвєродонецьк у Луганській області. Але й там вони штурмують кілька тижнів і втратили вже кілька тисяч людей.

Радник голови ОП Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним назвав причини, чому цей населений пункт такий важливий для кремля.

"Якщо рахувати з 4 квітня, початку цієї фази руху від Ізюма, думаю, що кілька тисяч убитими та пораненими було. Тому що підрозділи, які штурмували Попасну в районі Сєвєродонецька, вони втратили 60-80% особового складу", — розповів Арестович.

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Також з його слів можна умовно виділити п’ять умовних причин такої завзятості:

  1. взяти в "кільце" українських військових на цій ділянці фронту;
  2. вийти на адмінкордони Луганської області;
  3. отримати новий аргумент на свою користь на переговорах із Україною;
  4. деморалізувати українців;
  5. переможний аргумент для російської риторики — привід оспівування "другої армії" на росТБ.

Де знаходиться Сєвєродонецьк?

Сєвєродонецьк — останнє велике місто в Луганській області, підконтрольне Україні. На сьогодні вже 90% Луганщини перебувають під контролем окупантів.

Згідно з картою бойових дій на ранок 24 травня, росіяни вже успішно оточили місто з одного боку і намагаються зімкнути кільце навколо нього, можуть навіть піти на форсування річки Сіверський Донець (лінія річки виділена на карті, як і напрямки останніх штурмів):

Сєвєродонецьк на карті бойових дій
Сєвєродонецьк на карті бойових дій

Як повідомляв "Телеграф", також росіяни готуються йти у наступ у бік Запоріжжя.

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