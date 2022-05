Мета окупантів – Сєвєродонецьк: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти атакують на сході та окопуються на півдні

Напрями основних зусиль росіян під час атаки на Україну зазнають змін. Те, що росармії не вдалося форсувати Сіверський Донець у районі Кремінної, може сфокусувати їх наступ на схід, до Сєвєродонецька через Рубіжне.

Як зазначають дослідники The Institute for the Study of War, ворог міг відмовитись від спроби широкого оточення Сил оборони України від Донецька до Ізюму заради виходу до адміністративних кордонів Луганської області. Новою ймовірною пріоритетною битвою вважають битву за Сєверодонецьк. Якщо захопити місто вдасться супротивникові і з півночі, і з півдня, це призведе до оточення українських військ.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Є також ознаки скорочення просування від Ізюму до Слов’янська, ймовірно, через повільний поступ. На півдні росія намагається зміцнити захоплені райони для оборони — траншеї та бетонні огорожі встановлюють неподалік Мелітополя та на заході Запорізької області, на Херсонщині та Миколаївщині.

Карта бойових дій в Україні на 16 травня

Схід України

Росармія все ще намагається висунутись у бік Слов’янська — на південь від Ізюму вони наступали на Довгенське та Богородичне. На околицях Ізюму з півночі і сходу продовжуються контрнаступальні дії Сил оборони України — працює авіація, артилерія завдала удару по російським позиціям і бронетехніці в 65 км на північ від міста.

У напрямку Сєвєродонецька російські солдати трохи просунулися, на думку дослідників, це означає, що вони спробують оточити українських військових на меншій території, ніж планували раніше. Бої йдуть вже за 4 км на північний схід і 5 км на південний захід від Сєверодонецька. Російський ворог стягує туди додаткові сили. Намагання захопити трасу Лисичанськ-Бахмут не зупиняються. Цікавить супротивника та траса, що веде до Запоріжжя. Вона могла бути метою безуспішної атаки росіян на південний захід від Донецька.

Карта бойових дій на сході

Харків

Росіян відганяють дедалі далі від Харкова у бік кордону. Окупанти під час відступу активно обстрілюють українські позиції, ймовірно, щоб захистити свої наземні лінії зв’язку за 60 км від міста у Вовчанську.

Карта боїв у районі Харкова

Маріуполь

По оплоту українських захисників — "Азовсталі" завдають ударів артилерією, авіацією з моря. Воїни майже не виходять із укриттів. З окупованого міста вдалося виїхати до колони з 500 автомобілів. Вони евакуюються у бік Запоріжжя.

"Азовсталь" в оточенні ворога

Читайте також: Категорія Україна У Маріуполі вода вимиває з могил у дворах тіла загиблих городян: подробиці У Маріуполі через спроби окупантів відновити порушену інфраструктуру виникають пожежі та прориває труби

Південь України

Наступальних операцій російські окупанти не проводили, зосередившись на обороні — у Мелітополі окопалися вздовж річки Молочна та у селах на 30 км на південь. На схід межі з Херсонщиною також стоять укріплення. Із залізобетону будують конструкції у Херсонській та Миколаївській областях.

Карта окупації на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, що контрнаступ українських військових під Харковом важливий не лише з погляду звільнення населених пунктів. Експерт описав іншу практичну користь контрнаступу.

Також повідомляється, що у Маріуполі росіяни готуються до нової провокації проти українців.