Росіяни готують масштабну операцію зі залученням тисяч військовополонених проти захисників "Азовсталі": подробиці

Росіяни готують чергову операцію проти захисників "Азовсталі" у Маріуполі

Російські окупанти, що захопили більшу частину зруйнованого Маріуполя, вірогідно планують масштабну операцію із залученням своєї армії, українських військовополонених та викрадених цивільних, ціллю якої може стати хімічна атака на нескорених захисників заводу "Азовсталь".

Про це із посиланням на інсайдерські канали з 4 різних джерел повідомляє волонтерська розвідувальна спільнота InformNapalm, пише засновник спільноти Роман Бурко.

"… дані свідчать про те, що 16-17 травня або пізніше росія планує масштабну операцію в Маріуполі… До психологічної складової операції планується залучити всього до 2000 осіб", — йдеться у його дописі.

Волонтер додає, що InformNapalm ще не розуміє весь план російського командування, але вже можна зробити декілька висновків того, що росіяни запланували на 16-17 травня:

довезти до Маріуполя до 2 000 військовополонених.

відправити до Маріуполя військовослужбовців розвідувальної роти з суворими наказами мати протигази, повний комплект захисного спорядження та додаткові маленькі рюкзаки, вміст яких невідомий.

відправити до Маріуполя 6 цистерн, вміст яких невідомий. Вантажівки повинні супроводжуватися охоронцями в броньованих машинах.

"Виходячи з отриманих даних, аналітики InformNapalm мають підстави вважати, що російське командування може використати військовополонених для створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ, яка б підтверджувала, що захисники Азовсталі нібито здалися та спробувати використовувати вміст баків (можливо хімічних речовин) щоб вибити справжніх захисників зі своїх позицій", — припускає розвідувальна спільнота.

Відносно полонених та захоплених цивільних, то їх росіяни можуть використовувати як живий щит для штурмової операції "Азовсталі".

Проте Бурок констатує, що можуть бути інші сценарії.

Як повідомлялося, 15 травня російські окупанти вдарили по "Азовсталі" забороненою зброєю.