Окупанти вдарили по "Азовсталі" новою зброєю - влада Маріуполя

Після удару такими снарядами горіння зупинити майже неможливо

По маріупольському заводу "Азовсталь", до якого зараз прикута увага всього світу, російські окупанти вдарили забороненою зброєю. Це могли бути запалювальні або фосфорні бомби.

Про це у неділю, 15 травня, повідомив радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, росіяни безжально атакують "Азовсталь", де все ще перебувають і тримають оборону українські військові, з неба, моря та землі. А попередньої доби окупантами була застосована заборонена зброя.

"Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо. Пекло зійшло на землю. В Азовсталь. Неймовірно як тримаються наші Захисники. Ми всі у невідплатному боргу у них", — написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в Україні та в багатьох країнах світу обговорюють питання, як евакуювати поранених бійців з обложеного російськими військами заводу "Азовсталь". Наші воїни живуть на заводі у надскладних умовах — наша редакція отримала фото оборонців Маріуполя.

Також "Телеграф" повідомляв, що вранці у неділю, 15 травня, тривогу і вибухи чули мешканці Львівської області. Росіяни завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури.