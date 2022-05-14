"У американців та британців шок": роботу українських військових оцінив доброволець із Південної Кореї

Боєць Іноземного легіону України розповів, що його вразило в українських військових

Колишній морський котик із Південної Кореї Кен Рі, який на початку березня прибув до України, щоб допомогти бійцям Іноземного легіону у відбитті російського вторгнення, пояснив, що його вразило в українських військових.

Про це він розповів в інтерв’ю НВ.

За його словами, він уже мав досвід ведення бойових дій під час звільнення заручників та інших контртерористичних операцій у Сомалі, під час війни в Іраку і тепер в Україні.

Він зазначив, що в основному він працює у складі підрозділів, які здебільшого складаються з британців та американців, але також йому вдалося побачити й роботу українського спецпідрозділу.

"Вони виняткові професіонали — дуже добре підготовлені бійці", — сказав Кен Рі.

Водночас він наголосив, що є й складнощі через велику культурну та ментальну різницю. Зокрема, боєць каже, що американські та корейські військові витрачають багато часу на планування операцій.

"Українські бійці трохи інші, вони як спалах — просто йдуть і воюють імпровізуючи. Це дуже хороший бойовий менталітет, але у мене і багатьох американців чи британців виникає культурний шок, через велику різницю у підходах до бою", — додав він.

Також він зазначив, що зустрічався і з грузинськими легіонерами, яких він назвав "дуже войовничими". При цьому він додав, що грузини часто безстрашно йдуть у бій навіть не маючи належної підготовки, стратегії, зброї чи техніки.

Кен Рі додав, що в Україні дуже мало корейців, і за весь час він бачив лише близько десятка.

"Багато українців досі дивуються, побачивши азійця, бо це дуже рідкісне явище", — каже боєць.

Водночас він додав, що в Україні населення зазвичай відносяться до іноземців із добротою.

"Навіть під час війни ніхто не сердився і не дратувався. Це унікальна ситуація: в Україні є культ іноземних бійців і всі готові їм допомагати", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, про створення Міжнародного легіону президент України Володимир Зеленський заявив ще 27 лютого. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження.

Охочих приєднатися до українських захисників знайшлося багато, так уже до 7 березня було подано понад 20 тисяч заявок.