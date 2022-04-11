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Росіяни несуть чисту ненависть: іноземний доброволець розповів світові правду про війну в Україні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Росіяни несуть чисту ненависть: іноземний доброволець розповів світові правду про війну в Україні Новина оновлена 11 квітня 2022, 08:18

Британський солдат зазначив, що війна в Україні взагалі не схожа на Ірак чи Афганістан.

Іноземний доброволець із Серверної Ірландії Аджай Спенс, який приїхав захищати Україну у складі міжнародного легіону, зголосився воювати, щойно дізнався про російське вторгнення. Чоловік стояв на захисті Києва, а зараз готується до передислокації на схід.

В інтерв’ю для ВВС Спенс зізнався, чому вирішив приїхати воювати за чужу країну, а також розповів, що насправді відбувається на фронті.

"Це було занадто, щоб дивитися, чи знаєте, це все одно, що просити пожежника пройти повз палаючу хату і нічого не робити" — пояснив доброволець.

Після прибуття в Україну Аджая відправили на передову в містах навколо Києва, зокрема він бачив і те, що сталося в Ірпіні та Бучі. Доброволець зазначив, що на його очах загинули два грузинські бійці з його частини, одного з яких вони намагалися врятувати, несучи з поля бою, тоді як навколо них був сильний артилерійський обстріл.

Спенс зазначив, що прийом від українців був теплим, і завдяки тому, що багато хто в Україні розмовляє англійською, то проблем у їхньому спілкуванні немає.

"Україна — прекрасна країна, і бачити руйнування та розруху, і просто чисту ненависть, яка обрушується на людей тут, важко" — додав Аджай, наголосивши, що приїхав допомогти українському народу, чудово розуміючи, наскільки тут небезпечно та ризиковано, і він готовий бути в Україні стільки, скільки потрібно.

Раніше "Телеграф" писав, що в Генштабі ЗСУ назвали "гарячі" точки фронту, серед яких і Луганський та Донецький напрямок. Ворог намагається взяти Попасну, Рубіжне, Нижнє, Новобахмутівку, а також підпорядкувати собі Маріуполь. Їм це не вдається. У Маріуполі хочуть захопити район "Азовсталі" та морський порт. Згідно з новими картами військових дій — там сконцентровано дві групи українських захисників.

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