Інтернаціональний легіон: іноземці вже стали на захист Києва (фото)

Перші іноземні добровольці вже приєдналися до українських захисників

Тисячі іноземців уже подали заявки на те, щоб допомогти українцям захищатись від навали російського окупанта, а перші з них уже стали на захист нашої країни.

Про це повідомили у телеграм-каналі Держспецзв’язку.

"Інтернаціональний легіон у дії і вже захищає Київ", — йдеться у повідомленні.

Окремо там висловили подяку добровольцям, які прибули із США, Великобританії, Швеції, Литви, Мексики та Індії.

Нагадаємо, що для іноземних громадян вже створили сайт, де можна отримати інструкції про те, як проходить процедура прийому до лав Міжнародного легіону.

Як повідомлялося раніше, про створення Міжнародного легіону президент України Володимир Зеленський заявив ще 27 лютого. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження.

За даними МЗС, наразі посольства України в різних країнах світу отримали майже 22 тисячі заявок на вступ, проте скільки з іноземних бійців уже прибутку до нашої країни не розголошується.

Детальніше про все, що відбувається в Україні на 12-й день вторгнення окупантів читайте у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 12: нові переговори, важкі бої та поява міст-героїв".