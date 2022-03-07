Інтернаціональний легіон в дії: іноземні специ-розвідники вже на захисті України

Військовослужбовці отримали перші накази

Із 7 березня в Україні почали виконувати бойові завдання представники спецпідрозділу, який входить до Інтернаціонального легіону. Мова йде про спеціалістів, які потрапили під керівництво Головного управління розвідки Міноборони.

Таку інформацію повідомила пресслужба відомства у офіційному Telegram-каналі.

За словами керівника ГУР МО Кирила Буданова, українці високо цінують все, що іноземні побратими роблять для них. Найвище, звісно, те, що вони готові боротися з нам пліч-о-пліч на фронті.

Чиновник переконаний, що росія розпочала війну проти усього світу, а також самого поняття свободи, вирішивши стерти будь-які кордони інших держав. Однак так діють лише криваві загарбники.

"Злочинний путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення", — підкреслив Буданов.

Однак він переконаний, що спільними з усім світом зусиллями Україні вдасться відкинути російських загарбників та перемогти.

Варто зазначити, що загальний Інтернаціональний легіон для захисту України все ще формується. Наразі свої заявки вже прислали громадяни понад 50 країн, а загальна кількість бажаючих — понад 20 тисяч.

До того ж, як писав "Телеграф", до України уже почали прибувати перші добровольці із іноземним громадянством. Наразі відомо поки про британських військовослужбовців.