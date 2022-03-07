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В Україну почали прибувати перші британські добровольці: відео

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Автор
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Британські добровольці Новина оновлена 07 березня 2022, 10:08
Британські добровольці

Українським військовим допомагатимуть іноземні добровольці.

В Україну почали прибувати перші добровольці з Великої Британії, які бажають воювати проти росії.

Більшість добровольців є колишніми військовими. Тому вони дуже добре підготовлені.

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

"Британські добровольці прибувають в Україну, щоб дати відсіч русні", — підписав публікацію Гончаренко.

"Тут відбуваються військові злочини, бомбардують цивільні об’єкти, вбивають мирних людей. Це потрібно зупиняти", — коментують добровольці війну в Україні.

Зазначимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну їдуть близько 20 тисяч досвідчених воїнів-добровольців із 52 країн світу. В одних лише США таких добровольців уже знайшлося понад три тисячі.

Теги:
#Велика Британія #Добровольці #Дмитро Кулеба
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