В Україну почали прибувати перші британські добровольці: відео
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Українським військовим допомагатимуть іноземні добровольці.
В Україну почали прибувати перші добровольці з Великої Британії, які бажають воювати проти росії.
Більшість добровольців є колишніми військовими. Тому вони дуже добре підготовлені.
Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
"Британські добровольці прибувають в Україну, щоб дати відсіч русні", — підписав публікацію Гончаренко.
"Тут відбуваються військові злочини, бомбардують цивільні об’єкти, вбивають мирних людей. Це потрібно зупиняти", — коментують добровольці війну в Україні.
Зазначимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну їдуть близько 20 тисяч досвідчених воїнів-добровольців із 52 країн світу. В одних лише США таких добровольців уже знайшлося понад три тисячі.
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