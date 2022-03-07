Интернациональный легион: иностранцы уже встали на защиту Киева (фото)

Первые иностранные добровольцы уже присоединились к украинским защитникам

Тысячи иностранцев уже подали заявки на то, чтобы помочь украинцам защищаться от нашествия российского оккупанта, а первые из них уже стали на защиту нашей страны

Об этом сообщили в телеграм-канале Госспецсвязи.

"Интернациональный легион в действии и уже защищает Киев", — сказано в сообщении.

Отдельно там выразили благодарность добровольцам, которые прибыли из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и Индии.

Напомним, что для иностранных граждан уже создали сайт, где можно получить инструкции о том, как проходит процедура приема в ряды Интернационального легиона.

Как сообщалось ранее, о создании Интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский заявил еще 27 февраля. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения.

Согласно данным МИД, в настоящее время посольства Украины в разных странах мира получили почти 22 тысячи заявок на вступление, однако сколько из иностранных бойцов уже прибыли в нашу страну не разглашается.

Более детально обо всем, что происходит в Украине на 12-й день вторжения оккупантов читайте в материале "Телеграфа": "Война — день 12: новые переговоры, тяжелые бои и появление городов-героев".