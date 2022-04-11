Россияне несут чистую ненависть: иностранный доброволец рассказал миру правду о войне в Украине

Британский солдат отметил, что война в Украине вообще не похожа на Ирак или Афганистан.

Иностранный доброволец из Серверной Ирландии Аджай Спенс, который приехал защищать Украину в составе интернационального легиона, вызвался воевать, как только узнал про российское вторжение. Мужчина стоял на защите Киева, а сейчас готовится к передислокации на восток.

В интервью для BBC, Спенс признался, почему решил приехать воевать за чужую страну, а также рассказал, что на самом деле происходит на фронте.

"Это было слишком, чтобы смотреть, знаете ли, это все равно, что просить пожарного пройти мимо горящего дома и ничего не делать" — объяснился доброволец.

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После прибытия в Украину, Аджая отправили на передовую в городах вокруг Киева, в том числе он видел и то, что произошло в Ирпине и Буче. Доброволец отметил, что на его глазах погибли два грузинских бойца из его части, одного из которых они пытались спасти, неся с поля боя, в то время как вокруг них был сильный артиллерийский обстрел.

Спенс отметил, что прием от украинцев был теплым, и благодаря тому, что многие в Украине говорят по-английски, то проблем в их общении нет.

"Украина — прекрасная страна, и видеть разрушения, и просто чистую ненависть, которая обрушивается на людей здесь, тяжело" — добавил Аджай, подчеркнув, что приехал помочь украинскому народу, прекрасно понимая насколько здесь опасно и рискованно, и он готов быть в Украине столько, сколько нужно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Генштабе ВСУ назвали "горячие" точки фронта, среди которых и Луганской и Донецкое направление. Враг пытается взять Попасную, Рубежное, Нижнее, Новобахмутовку, а также подчинить себе Мариуполь. Им это не удается. В Мариуполе хотят захватить район "Азовстали" и морской порт. Согласно свежим картам военных действий — там сконцентрированы две группы украинских защитников.