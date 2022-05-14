"У американцев и британцев шок": работу украинских военных оценил доброволец из Южной Кореи

Боец Иностранного легиона Украины рассказал, что его впечатлило в украинских военных

Бывший морской котик из Южной Кореи Кен Ри, который в начале марта прибыл в Украину, чтобы помочь бойцам Иностранного легиона в отражении российского вторжения, объяснил, что его впечатлило в украинских военных.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

По его словам, у него уже был опыт ведения боевых действий во время освобождения заложников и других контртеррористических операций в Сомали, во время войны в Ираке и теперь в Украине.

Он отметил, что в основном он работает в составе подразделений, которые в основном состоят из британцев и американцев, но также ему удалось увидеть и работу украинского спецназа

"Они исключительные профессионалы – очень хорошо подготовленные бойцы", — сказал Кен Ри.

Вместе с тем он подчеркнул, что есть и сложности из-за большой культурной и ментальной разницы. В частности, боец говорит, что американские и корейские военные тратят много времени на планирование операций.

"Украинские бойцы немного другие, они как вспышка — просто идут и воюют импровизируя. Это очень хороший боевой менталитет, но у меня и многих американцев или британцев возникает культурный шок, из-за большой разницы в подходах к бою", — добавил он.

Также он указал, что встречался и с грузинскими легионерами, которых он назвал "очень воинственными". При том, он добавил, что грузины часто бесстрашно идут в бой даже не имея должной подготовки, стратегии, оружия или техники.

Кен Ри добавил, что в Украине очень мало корейцев и за все время он видел лишь около десятка.

"Многие украинцы до сих пор удивляются, увидев азиата, потому что это очень редкое явление", — говорит боец.

Вместе с тем он добавил, что в Украине население обычно относятся к иностранцам с добротой.

"Даже во время войны никто не сердился и не раздражался. Это уникальная ситуация: в Украине есть культ иностранных бойцов и все готовы им помогать", — сказал он.

Как сообщалось ранее, о создании Интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский заявил еще 27 февраля. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения.

Желающих присоединиться к украинским защитникам нашлось много, так уже к 7 марта было подано более 20 тысяч заявок.